На Кубі звільнили 36 ув'язнених опозиціонерів

На звільненні політичних в'язнів наполягають Сполучені Штати в рамках відновлення нещодавного діалогу між Вашингтоном і Гаваною про нормалізацію відносин, повідомляє BBC.

Представник Білого дому заявив, що США вітають рішення кубинської влади та розраховують, що незабаром будуть випущені на свободу всі інші опозиціонери - всього у погодженому сторонами списку значаться 53 прізвища.

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Місяць тому США та Куба оголосили, що готові відновити дипломатичні відносини, розірвані в 1961 році. 21 лютого розпочнеться черговий раунд переговорів, на яких, зокрема, будуть обговорюватися технічні питання відкриття посольств у Вашингтоні та Гавані.