"Хамас" засудив убивство журналістів Charlie Hebdo і назвав його "глобальним тероризмом"

Угруповання «Хамас» засудило напад на французький сатиричний журнал Charlie Hebdo, заявивши, що «розбіжності думок не можуть виправдати вбивство», передає Радіо Свобода.

У заяві від 10 січня «Хамас» також відкинув коментарі прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, в яких той порівняв напад на редакцію в Парижі з ракетними обстрілами з Гази цивільних осіб в Ізраїлі.

Угруповання вважає, що немає ніякого зв'язку між «опором його народу, з одного боку, і з глобальним тероризмом, з іншого».

Читайте такожУ Москві затримали активістів із плакатом у пам'ять про вбитих у Парижі журналістівМіністр закордонних справ Палестинської адміністрації Ріяд аль-Малкі також сказав, делегація палестинських мусульманських і християнських священнослужителів відвідає Францію в найближчі дні на знак солідарності.