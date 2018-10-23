Це сплановане жорстоке убивство - Ердоган оприлюднив подробиці зникнення саудівського журналіста
Турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган оприлюднив подробиці стосовно зникнення саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі, які за його словами підтверджують, що йдеться про заздалегідь сплановане жорстоке убивство.
Читайте також"Принесіть мені голову собаки" - радник саудівського принца наказав убити журналіста по Skype - ЗМІ
Заява президента Туреччини ставить під сумнів офіційні пояснення Саудівської Аравії, яка спочатку наполягала, що Хашкаджі живий, а потім визнала його смерть, але наполягає, що інцидент був помилкою і результатом свавільних дій осіб, які перевищили повноваження, передає haberler.com.
Виступаючи у вівторок у парламенті перед активістами його урядової партії "АК" турецький президент заявив, що очікує від Саудівської Аравії пояснень, виявлення винних і їх покарання.
Реджеп Тайіп Ердоган навів кілька деталей з роботи турецького слідства, які включають хронологію подій, зазначивши при цьому, що відео з камер спостереження біля консульства були видалені. Крім цього, він згалав, що слідство підозрює у причетності до вбивства журналіста 18 осіб. У виступі турецький президент не згадав про існування звукозапису катування і смерті журналіста й інформацію про те, що фрагменти тіла Хашкаджі були знайдені в колодязі на території саудівської дипмісії у Стамбулі.
Упродовж кількох тижнів турецькі ЗМІ, посилаючись на той звукозапис, подавали щораз жахливіші подробиці про те, що могло статися з журналістом після того, як він 2 жовтня зайшов у будівлю консульства Саудівської Аравії в Стамбулі і зник.
Ключовим питанням залишається те, хто у керівництві Саудівської Аравії віддав наказ, спланував і здійснив убивство Джамаля Хашкаджі, який мешкав у США та співпрацював з газетою Washington Post.
Ердоган зазначив, що Туреччина докладе всіх зусиль, щоб до кінця розслідувати цю резонансну справу і встановити убивць журналіста.
Тим часом президент США Дональд Трамп напередодні сказав, що незадоволений поясненнями Саудівської Аравії, яка змінила позицію з повного заперечення про смерть Хашкаджі на визнання, що він був убитий внаслідок "помилки". "Я не хочу втратити усі ті інвестиції в нашій країні. Але ми з'ясуємо це до кінця", - сказав Трамп.
Перед цим неофіційні джерела у США повідомляли, що у понеділок в Туреччину відправилася директор ЦРУ Джина Гаспел, щоб ознайомитися з розслідуванням.