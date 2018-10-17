Підозрювані у справі саудівського журналіста пов'язані з наслідним принцом - ЗМІ

Підозрюваного, якого турецькій поліції вдалося ідентифікувати, бачили покидаючим літак разом з принцом двічі - у Парижі та Мадриді.

Підозрювані у справі про зникнення саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі були раніше помічені в компанії наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бен Сальмана.

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Як пише The New York Times з посиланням на свої джерела, підозрюваного, якого турецькій поліції вдалося ідентифікувати, бачили покидаючим літак разом з принцом двічі - у Парижі та Мадриді, передає kommersant. Також він присутній на спільних з наслідним принцом фотографіях з Х'юстона, Бостона і Нью-Йорка в ООН.

За інформацією газети, троє підозрюваних пов'язані зі службою безпеки Мухаммеда бен Сальмана, ще один - є судовим лікарем, який обіймає високопоставлену посаду в МВС Саудівської Аравії і медичних установах.

Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю AP черговий раз висловився на захист саудівської влади, назвавши всі звинувачення на її адресу «передчасними» і нагадав про презумпцію невинуватості.

Напередодні в Ер-Ріяд прибув держсекретар США Майкл Помпео. Після зустрічі з саудівською владою він сказав, що «Саудівська Аравія серйозно налаштована на встановлення всіх фактів» і готова притягти до відповідальності «всіх, включаючи високопоставлених саудівських чиновників». «Я підкреслив важливість проведення ретельного, прозорого та оперативного розслідування, і саудівське керівництво зобов'язалося це виконати», - йдеться в поширеній Держдепом США заяві глави відомства. Відзначається, що король і наслідний принц Саудівської Аравії «рішуче заперечували обізнаність про те, що сталося в консульстві в Стамбулі».

Після посилення міжнародного тиску на Ер-Ріяд з вимогами пояснити, що ж насправді сталося на території дипмісії королівства в Стамбулі, була досягнута домовленість про створення турецько-саудівської групи з розслідування обставин зникнення Джамаля Хашкаджі. У ніч на вівторок турецькі слідчі вперше оглянули територію дипмісії.

Запланований на 16 жовтня огляд резиденції генерального консула Саудівської Аравії в Стамбулі Мухаммеда Ібрагіма аль-Утейбі, як повідомляє Reuters, поліція Туреччини перенесла. За даними агентства, причиною цього став той факт, що представники Саудівської Аравії не змогли взяти участь у слідчих діях.

Нагадаємо, 2 жовтня Хашкаджі поїхав в генеральне консульство Саудівської Аравії в Стамбулі, де збирався оформити документи. З тих пір він припинив виходити на зв'язок. Джамаль Хашкаджі відомий критикою саудівської влади, антиросійськими поглядами, а також скептичним ставленням до політики президента США на Близькому Сході.

Джерела CNN повідомляли, що він був убитий під час допиту, який «пішов не так». За їхніми даними, в Ер-Ріяді можуть у підсумку визнати факт смерті Джамаля Хашкаджі в ході допиту в генконсульстві, однак при цьому будуть категорично заперечувати, що це було навмисне вбивство.