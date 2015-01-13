Роскомнагляд вже забороняє ЗМІ друкувати карикатури на релігійних діячів

Лист слід вважати позицією Роскомнадзора щодо теракту в Парижі, а не попередженням, пояснили РБК в відомстві. Раніше проти відтворення карикатур на пророка Мухаммеда виступав Рамзан Кадиров.

Читайте такожКорпорація BBC зняла заборону на зображення пророка Мухаммеда

Лист Роскомнадзора опублікував у своєму фейсбуці камчатський журналіст Володимир Єфімов, його автор, в. о. начальника відділу по захисту прав суб'єктів персональних даних, нагляду у сфері масових комунікацій та інформаційних технологій управління Роскомнадзора по Камчатському краю Марія Сметанкіна, підтвердила автентичність листа.

У листі відомства в редакції камчатських ЗМІ зазначається, що «розміщення в будь-яких ЗМІ карикатур на релігійних діячів неприпустимо». Крім того, наглядове відомство не рекомендує інтернет-ЗМІ розміщувати гіперпосилання на матеріали інших ЗМІ (в тому числі іноземних), авторських матеріалів, які виправдовують дані події, карикатур релігійних діячів». Невиконання цієї рекомендації буде розглядатися відомством як порушення закону «Про протидію екстремістської діяльності». Лист слід вважати позицією Роскомнадзора щодо теракту в Парижі, а не попередженням, пояснила РБК Сметанкіна.

За її словами, лист було розіслано в друковані та інтернет-ЗМІ, на радіо і телеканали 12 січня. Однак усно деяким керівникам ЗМІ радили не публікувати карикатури або посилання на них «ще на святах». «Краще попередити про нашу позицію, ніж потім виносити попередження. У спірних ситуаціях ми будемо орієнтуватися на думку Москви», - сказала Сметанкіна. Прес-секретар Роскомнагляду Вадим Ампелонський відмовився коментувати ситуацію, сказавши, що поки не володіє всією інформацією.