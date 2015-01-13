Charlie Hebdo розмістив на обкладинці карикатуру на пророка Мухаммеда

Про це повідомляє Liberation, передає Лєнта.ру.

На карикатурі Мухаммеда зображено на зеленому тлі з сумним виглядом, по щоці у нього котиться сльоза. При цьому в руках пророк тримає плакат з гаслом «Я - Шарлі» (Je suis Charlie). Вінчає обкладинку заголовок «Все пробачено» (Tout est pardonne).

Читайте такожЗМІ: у Лейпцігу заборонили карикатури на пророка МухаммедаРобота над першим після теракту випуском журналу, за даними Liberation, в стінах якого працюють співробітники редакції Charlie Hebdo, була завершена у понеділок.

Про те, що в журналі будуть опубліковані карикатури на пророка Мухаммеда, стало відомо в понеділок. Випуск №1178, як планується, вийде тиражем 3 мільйона примірників.

Довідка. 7 січня озброєні люди влаштували стрілянину в редакції Charlie Hebdo у Парижі. Загинули 12 осіб, в тому числі головний редактор журналу.