Charlie Hebdo розмістив на обкладинці карикатуру на пророка Мухаммеда
Новий номер французького сатиричного журналу Charlie Hebdo, на редакцію якого напали терористи, вийде в середу, 14 січня, з карикатурою на пророка Мухаммеда на обкладинці.
Про це повідомляє Liberation, передає Лєнта.ру.
На карикатурі Мухаммеда зображено на зеленому тлі з сумним виглядом, по щоці у нього котиться сльоза. При цьому в руках пророк тримає плакат з гаслом «Я - Шарлі» (Je suis Charlie). Вінчає обкладинку заголовок «Все пробачено» (Tout est pardonne).
Читайте такожЗМІ: у Лейпцігу заборонили карикатури на пророка МухаммедаРобота над першим після теракту випуском журналу, за даними Liberation, в стінах якого працюють співробітники редакції Charlie Hebdo, була завершена у понеділок.
Про те, що в журналі будуть опубліковані карикатури на пророка Мухаммеда, стало відомо в понеділок. Випуск №1178, як планується, вийде тиражем 3 мільйона примірників.
Довідка. 7 січня озброєні люди влаштували стрілянину в редакції Charlie Hebdo у Парижі. Загинули 12 осіб, в тому числі головний редактор журналу.