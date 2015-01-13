Шведські ЗМІ показали фото, що викликало другу операцію з пошуку підводного човна

Про це пише шведське видання DN.se, публікуючи відповідні знімки, передає "ЄвроПравда". Свен-Олоф Квіман розповів, що вдень 31 жовтня з вікна свого будинку на острові Лідінге він побачив щось схоже на підводний човен.

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"Я покликав дружину. Вона бачить те ж саме: підводний човен. Я вийшов на балкон з біноклем, в той час як вона дивилася в камеру", - сказав Свен-Олоф Квіман.

Як заявив офіцер, він абсолютно впевнений в тому, що це був підводний човен, який сплив приблизно за 1100 м від берега. "Це підводний човен, я абсолютно в цьому переконався, коли дивився в бінокль. Я бачив корпус над поверхнею води і бойову вежу", - сказав генерал.

За словами Свена-Олофа Квімана, спочатку він подумав, що це шведська субмарина, адже вона була в надводному положенні. "Але на ній не було шведських розпізнавальних знаків, які повинні бути на підводних човнах. Вежа була повністю чорною. Крім того, шведські підводні човни великі і мають більш високу вежу", - розповів Свен-Олоф Квіман, додавши, що довжина невідомої субмарини становила 30-45 м.

Як повідомлялося, керівник прес-служби шведських Збройних сил Філіп Симон підтвердив інформаціюЗМІ про те, що Швеція проводила другу операцію з пошуку субмарини через тиждень після офіційних повідомлень про першу операцію.

Нагадаємо, з 17 по 21 жовтня Швеція здійснювала в Балтійському морі операцію з пошуку підводного човна, який, ймовірно, належить Росії. Пізніше в міноборони Швеції підтвердили наявність в її водах невеликої субмарини. 18 грудня на шведських островах Форе і Готланд були знайдені російські сигнальні патрони.