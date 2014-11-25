Міністр оборони: іноземний підводний човен у водах Швеції був розвідником

Про це заявив міністр оборони Швеції Петер Хултгвіст під час візиту до Таллінну, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Postimees.

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"В Стокгольмському архіпелазі кілька тижнів проводилась розвідувальна операція. Для мене як міністра оборони, який займав цю посаду тільки другий тиждень, це була сувора реальність", - сказав Петер Хултгвіст на прес-конференції.

"Ми віримо в те, що зробили сили оборони Швеції: вони отримали дуже ясне підтвердження того, що в водах Швеції був чужий підводний човен", - підкреслив він.

Глава військового відомства підкреслив, що "як наш міністр закордонних справ, командуючий силами оборони, так і я заявили, що готові використовувати військові можливості для захисту своєї держави і кордонів, і подібна діяльність у водах Швеції неприйнятна. Ми готові використовувати військові можливості для боротьби з цими фактами".

Нагадаємо, шведське міністерство оборони підтвердило наявність у жовтні у водах Швеції підводного човна іноземної держави, однак не змогло ідентифікувати його приналежність.