Китай побудує перший регулярний аеропорт в Антарктиді

Група експертів, яка працює над проектом будівництва повітряної гавані, вибрала локації, де маса криги «зміщується мало й рівномірно».

Влада Китаю планує побудувати в Антарктиді перший постійно працюючий аеропорт, він може бути відкритий вже через кілька років.

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«Інфраструктура буде включати злітну смугу і повітряний термінал - на вже обраному місці, згідно з планом, побудують аеропорт. До його появи потрібно ще почекати кілька років», - розповіло джерело китайської газети Keji Ribao, передає kommersant.

За словами співрозмовника видання, аеропорт буде відкрито прямо на льодовику, що покриває поверхню Антарктиди. Група експертів, яка працює над проектом будівництва повітряної гавані, вибрала локації, де маса льоду «зміщується мало й рівномірно».

«Рік тому ми протягом року проводили дослідження для вибору місця розташування майбутнього постійного об'єкта», - розповіло джерело газети. Воно нагадало, що в 2009 і 2010 роках китайські фахівці вже побудували в Антарктиді дві спеціальні злітні смуги для екстреної посадки і дозаправки.