Канада закупить передові британські фрегати для знищення субмарин Росії

Багатьох експертів здивувало, що Оттава обрала саме фрегати Type 26, які Лондон не збудував ще навіть для себе.

Королівський флот Канади рухається в напрямку закупки британських багатоцільових фрегатів Type 26, які можуть рухатися акваторією надзвичайно тихо і знищувати субмарини, а також боротися проти ворожих літаків і ракет.

Як повідомляє Defense News, уряд Канади оголосив, що команда на чолі з компанією Lockheed Martin Canada була обрана як «бажаний конструктор». Ця команда пропонувала збудувати Type 26, які розробила британська оборонна фірма BAE Systems.

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Для деяких експертів вибір саме цієї розробки став здивуванням, зважаючи на те, що Велика Британія лише минулого літа почала готуватися до побудови першого такого фрегата для своєї армії. Враховуючи досвід усіх попередніх військових новинок, ціна втілення розробки може зрости у в ході процесу. Крім того, дуже вірогідні затримки із завершенням робіт.

Але канадський вибір кораблів, які мають у своїй конструкції значні переваги у боротьбі проти субмарин, підтверджує, що Оттава готова до таких ризиків через стратегічну загрозу з боку Росії. Останнім часом Москва з усіх сил намагається здобути вплив у світі, підриваючи також канадські інтереси.

«Для канадців засоби боротьби проти субмарин дуже важливі. Якщо вони стривожені через Росію і її підводні човни, а також через загрози з повітря, тоді так, вибір Type 26 має сенс», - пояснив відставний офіцер субмарини США і аналітик Центру стратегічних і бюджетних оцінок Браян Кларк.

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В британській конструкторській фірмі BAE Systems підтвердили, що їхня розробка значною мірою розроблена під елементи для боротьби з субмаринами.

«Це був дуже важливий пункт для нас. Наша розробка надзвичайно тиха і, вірогідно, це найбільш передовий фрегат у світі. Це ключовий елемент, який виділяє нас і який цінують ВМС Канади», - сказала президент BAE Systems Енн Хілі.