Тіло саудівського журналіста знищили в кислоті - ЗМІ

Тіло було знищено в кислоті на території консульства Саудівської Аравії або в сусідній резиденції генконсула країни.

Тіло відомого саудівського опозиційного журналіста Джамаля Хашкаджі, якого вбили в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі, було знищено в кислоті.

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Як пише турецьке видання Hurriyet Daily News, відповідну інформацію повідомив турецький чиновник. "Турецький чиновник повідомив Washington Post, що тіло вбитого журналіста Джамаля Хашкаджі було знищено в кислоті на території консульства Саудівської Аравії або в сусідній резиденції генерального консула Саудівської Аравії", - повідомляє видання.

Поки офіційних заяв про знаходження тіла вбитого журналіста немає.

Як повідомляв УНІАН, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган закликав Саудівську Аравію повідомити, де знаходиться тіло вбитого журналіста Джамаля Хашкаджі.

Перед цим голова турецької партії Vatan Догу Перінчек заявив, що тіло вбитого журналіста виявили в колодязі на території резиденції саудівського генконсульства в Стамбулі. Пізніше з'явилася інформація про те, що тіло журналіста розчленували, а його обличчя спотворили. Однак президент Туреччини заявив, що тіло Хашкаджі досі не знайдене, а влада Саудівської Аравії не дала дозвіл на обшук колодязя на території свого генконсульства.