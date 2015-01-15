Європарламент просить країни ЄС уникати односторонніх дій з Росією

Як передає власний кореспондент УНІАН, про йдеться у резолюції Європарламенту щодо ситуації в Україні, ухваленій сьогодні на пленарному засіданні у Страсбурзі.

„(ЄП) підтверджує, що єдність і згуртованість держав-членів ЄС є передумовою для успіху будь-якої стратегії ЄС щодо Росії; у цьому зв’язку закликає уряди держав-членів утриматися від односторонніх дій чи риторики та інтенсифікувати зусилля для вироблення спільної європейської позиції по відношенню до Росії”, - зазначається у документі.

Читайте такожУ Євросоюзі готуватимуть стратегію протидії російській пропаганді Європарламент закликає високого представника і комісара з європейської політики сусідства вжити кроків для сприяння політичному вирішенню української кризи, яке б виконувалося усіма сторонами.

„Таке рішення має уникнути реалізації сценарію замороженого конфлікту на сході України та у Криму. (ЄП) закликає високого представника окреслити підхід, який би поєднував принципову і продуману позицію стосовно суверенітету і територіальної цілісності України та принципи міжнародного права з пошуком вирішення кризи у східній Україні та Криму”, - йдеться в резолюції.