Армія Єгипту назвала причину аварії російського МіГ-29

Причиною падіння винищувача МіГ-29М/М2 в Єгипті стала технічна несправність.

Причиною падіння винищувача Міг-29М/М2 в Єгипті стала технічна несправність.

Читайте такожУ Єгипті розбився поставлений Росією винищувач МіГ-29

Про це повідомили в армії Єгипту. «Винищувач зазнав аварії в ході польоту в одному з районів проведення тренувань з причини технічної несправності в системі управління літака, пілот врятувався», - йдеться в повідомленні, передає kommersant.

«Ми маємо оперативну інформацію про аварію МіГ-29М ВПС Єгипту. Найближчим часом наші технічні фахівці вирушать в Єгипет для допомоги в розслідуванні події», - повідомили в російській Об'єднаній авіабудівній корпорації.

Як повідомляв УНІАН, поставлений Росією в 2018 році в рамках комерційного контракту винищувач зазнав аварії сьогодні, пілот встиг катапультуватися.

Єгипетський контракт на МіГ-29М/М2 є одним з найбільших авіаційних контрактів останніх п'яти років: за оцінкою газети «Ведомости», 46 машин обійшлися ВПС Єгипту приблизно в $2,5 млрд.