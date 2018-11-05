Експерти отримали дані з бортового самописця літака, що розбився в Індонезії

Запис з останнього польоту починається з моменту паркування в аеропорту Джакарти і закінчується практично в момент катастрофи.

Група австралійських і індонезійських експертів змогла завантажити інформацію з бортового самописця, який перебував на борту літака Boeing 737 авіакомпанії Lion Air, що розбився в Індонезії.

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Про це повідомляє місцевий портал Detik. Експерти допускали, що дані можуть бути втрачені, відзначає портал.

Фахівці отримали інформацію про останні 19 польотів лайнера - в цілому це 69 годин, передають Ведомости. Запис з останнього польоту починається з моменту паркування в аеропорту Джакарти і закінчується практично в момент катастрофи.

Як повідомляв УНІАН, Boeing 737 Max 8 бюджетної індонезійської авіакомпанії Lion Air розбився вранці 29 жовтня. Всі 189 осіб, які знаходилися на його борту, загинули. Перед катастрофою пілот встиг зв'язатися з диспетчером і запросити дозвіл повернутися в аеропорт вильоту.

Раніше Reuters дізнався, що технічні неполадки на літаку могли виникнути не під час останнього польоту, а як мінімум за день до цього. За даними агентства, 28 жовтня цей же борт виконував рейс з острова Балі в Джакарту. Відразу після зльоту пілот повідомив про технічні проблеми і хотів повернутися в аеропорт вильоту, але пізніше проблема була вирішена і літак продовжив політ. В результаті він благополучно приземлився в Джакарті в 22.55 за місцевим часом, а в 6.20 ранку наступного дня вилетів в новий рейс. Через 13 хвилин після зльоту він впав у море.