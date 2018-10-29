Lion Air розповіла про технічну проблему при попередньому польоті Boeing 737, що розбився

Однак характер технічної проблеми в авіакомпанії не уточнили.

У авіалайнера Boeing 737 Max 8 великої індонезійської авіакомпанії Lion Air, який сьогодні розбився, були технічні проблеми в попередньому польоті, однак всі вони були усунені у відповідності з регламентом.

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Про це повідомило агентство Reuters зі слів виконавчого директора компанії Едварда Сіраіта.

«До цього літак літав з Денпасара в Ценкаренг (Джакарта), - сказав він журналістам. - Було повідомлення про технічну проблему, яка була вирішена згідно з регламентом». Характер технічної проблеми він не уточнив.

За його словами, Lion Air експлуатує 11 літаків такої самої моделі - Boeing 737 Max 8, і на інших не було подібної технічної проблеми. Сіраіт додав, що авіакомпанія не планує припиняти польоти решти свого флоту.

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 737 Max 8 рейсом JT610 розбився сьогодні вранці через 13 хвилин після вильоту з аеропорту Джакарти. На борту було 189 осіб. Незабаром після вильоту з аеропорту екіпаж літака запросив у авіадиспетчерів дозвіл повернутися, але після цього зв'язок обірвався. Як зазначає Bloomberg, це перша авіакатастрофа з літаком цієї модифікації, що вийшла на регулярні рейси лише в травні 2017 року.