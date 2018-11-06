Тисячі мігрантів із Центральної Америки заполонили Мехіко (відео, фоторепортаж)
11:37, 06 листопада 2018Світ
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Перша частина переселенців з Центральної Америки дісталася мексиканської столиці.
Три тисячі мігрантів заполонили Мехіко.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
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Перша частина переселенців з Центральної Америки дісталася мексиканської столиці і розмістилися на найбільшому стадіоні країни "Джізес Мартінез". Ночували на матрасах прямісінько на підлозі спорткомплексу або у наметах поряд.
Їхній пункт призначення - США. Туди вони йдуть у пошуках кращого життя. Однак там на них чекатимуть 15 тисяч військовослужбовців. Трамп наказав не пускати біженців в країну.
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