Тисячі мігрантів із Центральної Америки заполонили Мехіко (відео, фоторепортаж)

Перша частина переселенців з Центральної Америки дісталася мексиканської столиці.

Три тисячі мігрантів заполонили Мехіко.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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Перша частина переселенців з Центральної Америки дісталася мексиканської столиці і розмістилися на найбільшому стадіоні країни "Джізес Мартінез". Ночували на матрасах прямісінько на підлозі спорткомплексу або у наметах поряд.

Їхній пункт призначення - США. Туди вони йдуть у пошуках кращого життя. Однак там на них чекатимуть 15 тисяч військовослужбовців. Трамп наказав не пускати біженців в країну.