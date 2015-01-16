Російського активіста заарештували на 8 діб через одиночний пікет із плакатом "Je suis Charlie"

Московський суд засудив активіста Марка Гальперіна до 38 діб адміністративного арешту після затримання в четвер на опозиційної акції, яка пройшла на Манежній площі, повідомляє кореспондент Грани.Ру з залу суду.

Активіста було визнано винним за частиною 8 статті 20.2 КоАП (повторне порушення законодавства про мітинги). За нею він отримав 30 діб. Це перший відомий випадок, коли ставиться такий склад правопорушення. Його було введено в кодекс новим законом про мітинги, який Володимир Путін підписав у липні 2014 року.

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Раніше Гальперіна заарештували на 8 діб за проведений 10 січня одиночний пікет на Манежній з плакатом "Je suis Charlie" (активіста визнали винним через проведення публічного заходу без подачі повідомлення).

У свою чергу, ще одного затриманого активіста - 75-річного Володимира Іонова - оштрафували на 20 тисяч рублів за частиною 2 статті 20.2 КоАП - також за пікет з плакатом "Je suis Charlie" - і на 150 тисяч - за частиною 8 за рецидив.