Дії РПЦ приносять радість антихристу – Екзарх Константинополя

У РПЦ раніше заявили, що її священикам тепер заборонено служити у храмах Вселенського патріархату, а вірянам, що молилися там, слід покаятись на сповіді.

Константинопольський Митрополит Сотірій назвав «сатанинськими» дії РПЦ, яка вирішила розірвати стосунки зі Вселенським патриархатом на тлі процесу надання автокефалії Українській православній церкві.

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Про це повідомляє «ЛІГА.net», посилаючись на сайт православній церкві Аланії.

Так, у РПЦ раніше заявлили, що її священикам тепер заборонено служити в храмах Вселенського патріархату, а віруючим, що молилися там, слід покаятися на сповіді.

"Жодний інший єпископ, митрополит чи патріарх в обхід вашого митрополита-паствоначальника не має права давати вказівки, у які храми ходити, ні, тим більше, погрозами забороняти причащатися в будь-яких храмах", - зазначив екзарх Вселенського патріархату в Туреччині.

За його словами, подібні вказівки РПЦ не мають жодної сили Перед Христом та Єдиною Святою Церквою", а віруючі, що ігнорують вказівки Москви, не повинні відчувати провини.

Служитель церкви наголосив, що переживати повинні якраз ті, "хто своїми антиканонічними діями з погрозами шукає можливість віддалити віруючих від Церкви і перервати їх спілкування зі своїми священиками та єпископом".

"Ці їхні дії доставляють радість лише Антихристу... Усі думаючі люди глибоко засмучені подібними сатанинськими діями", - уклав Сотірій.

Як повідомляв УНІАН, рішення про розрив церковного спілкування зі Вселенським патріархатом Священний синод РПЦ ухвалив 15 жовтня.