Лукашенко на зустрічі з Кирилом висловився проти розколу в православ'ї

Лукашенко зазначив, що дуже болісно ставиться до того, що відбувається в православ'ї.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко виступає проти розколу православ'я, назвавши його небезпечним.

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Про це він заявив на зустрічі з патріархом Московським і всієї Русі Кирилом, передає Белта. "Розкол - це завжди погано, це погані наслідки, це найнебезпечніше. Ми дуже болісно ставимося до того, що відбувається в православ'ї", - сказав Лукашенко.

За його словами, "світ змінився не на краще, і заручниками стає вже все населення нашої планети".

"Я хочу побажати вам мудрості і терпіння, всім ієрархам нашої церкви. Ми як парафіяни будемо намагатися підтримувати єднання всіх процесів, щоб зберегти мир на землі, надто близько ми підійшли до небезпечної межі", - сказав президент.

"На жаль, наша церква часто ставала заручницею міждержавних відносин, часом наших неправильних вчинків", - додав Лукашенко.

Засідання синоду Російської православної церкви в понеділок пройде в Мінську під головуванням патріарха Московського Кирила, його головна тема - оцінка дій Константинопольського патріархату в Україні та "вироблення заходів РПЦ у відповідь".

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській церкві. Також синод зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

У Російській православній церкві пообіцяли жорстку відповідь її синоду на дії Константинополя щодо України.