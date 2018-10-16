РПЦ назвала покарання за молитви в храмах Константинопольського патріархату

Для мирян покаранням стане покаяння на сповіді в непослуху церкві, а для священнослужителів передбачено більш жорстке покарання - аж до відлучення від церкви.

За молитву в «заборонених» храмах Константинопольського патріархату священнослужителів РПЦ чекає покарання, а віруючі будуть зобов'язані покаятися в цьому гріху на сповіді.

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Віруючі РПЦ після рішення синоду не повинні молитися в храмах Константинопольської патріархії, сказав секретар Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату протоієрей Ігор Якимчук. Він перерахував території, де розташовані «заборонені» для прихожан РПЦ храми, передає РБК.

Якимчук пояснив, що в Туреччині мова йде про всі діючі храми Стамбула і про єдиний діючий храм в традиційній зоні відпочинку російських туристів Антальї. Крім того, під заборону потрапила низка церков у Греції - на Криті і островах Додеканеса, розташованих у південно-східній частині Егейського моря, найбільший з яких Родос.

Крім того, секретар підтвердив, що заборона поширюється і на церкви Афону. «Звичайно, є ще Афон, який також в юрисдикції Константинополя, але відпочивати туди не їздять», - додав він.

Якщо віруючі не будуть додержуватися рішення синоду, їм належить покаятися про це на сповіді, попередив Якимчук. «За відмову слідувати такого роду заборонам для духовенства передбачені покарання - прещіння, а для мирян - покаяння на сповіді в непослуху церкві», - сказав він.

Серед покарань для священнослужителів передбачено звільнення від посади, тимчасова або довічна заборона священнослужіння, виверження з сану і відлучення від церкви.

Як повідомляв УНІАН, рішення про розрив церковного спілкування зі Вселенським патріархатом священний синод РПЦ ухвалив 15 жовтня.