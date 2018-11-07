Трамп заявив, що у його графіку не запланована зустріч з Путіним у Парижі

При цьому, президент США заявив про можливість проведення зустрічі з російським президентом в Буенос-Айресі в рамках саміту "Великої двадцятки".

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що у його графіку нічого не заплановано на 11 листопада щодо зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним у Парижі, де пройдуть урочисті заходи на честь 100-річчя закінчення Першої світової війни.

Про це президент США сказав на прес-конференції у Вашингтоні, яка транслювалася на сайті Білого дому.

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Зокрема, його запитали, чи зустрічатиметься він з президентом РФ Володимиром Путіним на цих вихідних під час американського обіду в Парижі.

"Ми влаштовуємо обід для низки країн. Я буду там. Я думаю, що президент Путін збирається бути там. У нас немає нічого запланованого у графіку. Я не думаю, що ми у Парижі маємо щось заплановане", - заявив Трамп.

При цьому, він нагадав, що відвідає Париж для відзначення 100-річчя закінчення Першої світової війни, що є важливою подією.

"Я дуже пишаюся, що відправлюся туди. Я не думаю, що ми матимемо час сісти в стороні для цієї зустрічі. Тепер, з врахуванням сказаного, ми зовсім ненадовго знову зустрінемося під час "Великої двадцятки" (саміт "Великої двадцятки" відбудеться 30 листопада-1 грудня в Аргентині - УНІАН). Він буде там і я буду там, і саме там ми насправді розраховуємо зустрітися. Ми будемо організовувати обід (в Парижі - УНІАН), але я думаю, що там буде багато людей", - сказав Трамп.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко також 11 листопада відвідає Париж із нагоди святкування 100-річчя закінчення Першої світової війни.

23 жовтня радник президента США з національної безпеки Джон Болтон повідомив про досягнення домовленості про проведення в Парижі 11 листопада зустрічі лідерів США і Росії.

Спочатку прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що така зустріч має стати «звірянням годинників», але пізніше сказав, що повноформатної зустрічі Путіна і Трампа 11 листопада в Парижі не буде. Разом із тим Пєсков не відкидає можливість проведення повноцінної зустрічі лідерів РФ і США на полях саміту G20 в Аргентині, який відбудеться з 30 листопада до 1 грудня.