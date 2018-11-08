Мер Варшави заборонила щорічний марш націоналістів

Націоналісти вже заявили, що збираються провести мітинг, попри заборону.

Мер Варшави заборонила марш націоналістів, який мав пройти в місті 11 листопада.

У цей день в країні будуть урочисто відзначати соту річницю отримання Польщею незалежності, пише Радіо Свобода.

Мер Ханна Гронкевич-Вальц пояснила таке рішення ризиком спалахів насильства і розпалювання ненависті й бажанням стримати «агресивний націоналізм».

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Націоналісти вже заявили, що збираються провести мітинг, попри заборону.

Марш націоналістів у день незалежності Польщі організовується у Варшаві з 2010 року. Під час маршів регулярно звучали расистські й антисемітські гасла, націоналістів також затримували за хуліганство і псування майна.

Нагадаємо, минулого року польська опозиційна політична партія "Новочесна" подала заяву в прокуратуру щодо організаторів маршу незалежності в Варшаві. На думку політиків, на марші пропагували фашизм і расизм.