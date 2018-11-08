«Ви ворог народу»: журналіста CNN позбавили доступу в Білий дім після сварки з Трампом

В США ще ніколи не позбавляли журналістів акредитації за те, що їхні питання дратували когось з уряду.

Білий дім зробив черговий логічний крок у своїй кампанії проти телеканалу CNN, коли відібрав у кореспондента телеканалу Джима Акости акредитацію в Білий дім.

Це сталося після напруженої перепалки між журналістом каналу і президентом Дональдом Трампом під час прес-конференції після виборів, які пройшли у вівторок. Американського президента вивели з себе питання Акости про його риторику щодо імміграції і розслідування справи про втручання Росії у американські вибори, пише Washington Post.

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Під час прес-конференції Акоста запитав Трампа про те, чи виправдано він використовує слово «вторгнення», коли говорить про так званий караван мігрантів, який прямує через північну Мексику в напрямку кордону США. Американський президент почав прес-конференцію з підбадьорливих слів про успіхи Республіканської партії на середньострокових виборах. Але розмова з журналістом CNN його роздратувала.

«Гадаю, вам варто займатися CNN і дозволити мені керувати країною. І якщо ви добре постараєтеся, ваші рейтинги стануть кращими», - сказав Трамп журналісту, назвавши при цьому його «грубою, жахливою особою».

Американський президент спробував «заткнути» Акосту, звернувшись до репортера NBC News Пітера Александра з проханням поставити своє питання. Але журналіста CNN це не зупинило і він спробував добитися від Трампа відповіді на питання про розслідування втручання Росії у американські вибори.

«Мене не тривожить розслідування, тому що це містифікація. Поклади мікрофон», - сказав президент.

«Коли ви повідомляєте фальшиві новини, а CNN робить це часто, ви стаєте ворогом народу», - сказав Трамп під час перепалки з журналістом.

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Під час перепалки працівниця Білого дому намагалася відібрати у Акости мікрофон, але він не віддав його. В Білому домі випустили заяву, в якій звинуватили журналіста CNN в тому, що він «приклав руку до молодої жінки, яка намагалася лише зробити свою роботу». І це не припустимо. При цьому, в Білому домі наголосили, що репортер виявив неповагу до своїх колег, які теж чекали на можливість поставити свої запитання.

Washington Post визнає, що поведінку репортера CNN навряд чи можна назвати прикладом вихованості. І йому не варто було боротися з працівницею Білого дому за мікрофон. Однак, позбавивши Акосту акредитації, нинішня адміністрація створила новий для американської журналістики прецедент. Виявляється, тепер президент США буде сам вирішувати, від кого він хоче почути запитання.