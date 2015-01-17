У США на сайтах ЗМІ хакери анонсували Третю світову

Атаці піддалася мережа мікроблогів Twitter газети New York Post і інформаційного агентства United Press International, повідомляють Подробности з посиланням на Washington Times.

За даними ЗМІ, незабаром після злому облікового запису видання з'явилося повідомлення про те, що одна з протикорабельних ракет, що належать КНР, вразила американський надважкий атомний авіаносець USS George Washington.

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Незабаром після цього стало також відомо про злом аккаунта United Press International. Відзначається, що зловмисники опублікували ті ж повідомлення, що і в профілі New York Post, а також "заяву" Папи Римського Франциска про початок Третьої світової війни.

Нагадаємо, що 12 січня хакери-ісламісти зламали твіттер Центрального командування США.