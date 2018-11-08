У Каліфорнії невідомий влаштував стрілянину у барі, загинули 12 людей (фото)

Сам стрілець був убитий в перестрілці з правоохоронцями.

У передмісті Лос-Анджелеса (штат Каліфорнія, США) невідомий влаштував стрілянину та вбив 12 людей. Читайте такожУ Франції затримали шістьох осіб, які планували напад на Макрона Як повідомляє Reuters, серед загиблих є співробітник поліції – заступник шерифа. Чимало людей дістали поранення. Відзначається, що стрілець був убитий в перестрілці з правоохоронцями. Як повідомляв УНІАН, раніше в Піттсбурзі, в штаті Пенсільванія у США чоловік влаштував стрілянину в синагозі. Зловмисник після двогодинної спецоперації поліції здався правоохоронцям.

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