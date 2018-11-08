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У Каліфорнії невідомий влаштував стрілянину у барі, загинули 12 людей (фото)

13:50, 08 листопада 2018
Світ
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У Каліфорнії самотній стрілець влаштував бійню у барі / REUTERS

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Як повідомляє Reuters, серед загиблих є співробітник поліції – заступник шерифа. Чимало людей дістали поранення.

Відзначається, що стрілець був убитий в перестрілці з правоохоронцями.

REUTERS
REUTERS

Як повідомляв УНІАН, раніше в Піттсбурзі, в штаті Пенсільванія у США чоловік влаштував стрілянину в синагозі. Зловмисник після двогодинної спецоперації поліції здався правоохоронцям.

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Теги: #США#стрілянина