У Каліфорнії невідомий влаштував стрілянину у барі, загинули 12 людей (фото)
13:50, 08 листопада 2018Світ
794 0
Сам стрілець був убитий в перестрілці з правоохоронцями.
У Каліфорнії самотній стрілець влаштував бійню у барі / REUTERS
У передмісті Лос-Анджелеса (штат Каліфорнія, США) невідомий влаштував стрілянину та вбив 12 людей.
Читайте такожУ Франції затримали шістьох осіб, які планували напад на Макрона
Як повідомляє Reuters, серед загиблих є співробітник поліції – заступник шерифа. Чимало людей дістали поранення.
Відзначається, що стрілець був убитий в перестрілці з правоохоронцями.
REUTERS
REUTERS
Як повідомляв УНІАН, раніше в Піттсбурзі, в штаті Пенсільванія у США чоловік влаштував стрілянину в синагозі. Зловмисник після двогодинної спецоперації поліції здався правоохоронцям.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter