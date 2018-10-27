Трамп після трагедії в Піттсбурзі хоче запровадити смертну кару за стрілянину в храмах

За інформацією ЗМІ, чоловік, який влаштував стрілянину у синагозі, був відомий антисемітськими висловлюваннями.

Президент США Дональд Трамп висловився за смертну кару для тих, хто влаштовує стрілянину в релігійних храмах.

Як передає Радіо Свобода, глава Білого Дому визнав, що багато хто висловлюються проти смертної кари, але, за його словами, для тих, хто дозволяє собі стріляти по віруючих в місцях відправлення культу, смертні вироки повинні застосовуватися без багаторічного очікування.

Сьогодні в Піттсбурзі (штат Пенсільванія, північний схід США), кілька годин тривала поліцейська операція у синагозі "Древо життя".

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За офіційними даними, вбито 10 осіб. Нападник з пораненнями здався поліції. Незадовго до стрілянини підозрюваний Роберт Бауерс розмістив в інтернеті пояснення своїм намірам, його пост передрукував на своїй сторінці в Твіттері один з користувачів, журналіст Том Клірі.

"Я не можу більше дивитися, як мій народ вбивають. Дивіться ж – я вже йду", – наводить Клірі слова Бауерса.

Бауерс був і раніше відомий антисемітськими висловлюваннями, зазначають американські ЗМІ.

Представники поліції та влада Піттсбурга скупо діляться з журналістами подробицями події, підкреслюючи, що розслідування ведеться ретельно і, ймовірно, буде вестися на федеральному рівні.

У районі, де сталася стрілянина біля синагоги "Древо життя", живе значна частина єврейської громади Піттсбурга.