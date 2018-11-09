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Американець тримав у квартирі двометрового алігатора та пару пітонів (відео)

11:22, 09 листопада 2018
Світ
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Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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Тварина довжиною метр і 80 сантиметрів жила у ванній. І, хоча орендар запевняв, що алігатор лагідний, господар будинку викликав спеціалістів, аби ті забрали тварину.

Зоологи знайшли у будинку ще й двох пітонів та кролика. Алігатора відвезли до заповідника, пітонів і кролика - до притулку.

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Теги: #США#квартира#алігатор