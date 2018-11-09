Американець тримав у квартирі двометрового алігатора та пару пітонів (відео)

Алігатор довжиною метр і 80 сантиметрів жив у ванній.

Американець знайшов у квартирі алігатора, коли прийшов виселяти винаймача.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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Тварина довжиною метр і 80 сантиметрів жила у ванній. І, хоча орендар запевняв, що алігатор лагідний, господар будинку викликав спеціалістів, аби ті забрали тварину.

Зоологи знайшли у будинку ще й двох пітонів та кролика. Алігатора відвезли до заповідника, пітонів і кролика - до притулку.