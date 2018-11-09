Ватажок бойовиків "Вагнера" з'явився на переговорах у складі Міноборони РФ (відео)

Командир російських найманців з'явився на переговорах маршала Лівії і Шойгу.

Прес-служба Лівійської національної армії опублікувала відео прибуття свого верховного головнокомандувача маршала Халіфа Хафтара на переговори з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. На ролик також звернула увагу «Новая газета».

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На відео відображено, як очолювана Хафтаром делегація приїжджає на переговори. Маршала зустрічає начальник Генштабу ЗС Росії Валерій Герасимов. Вони заходять в будівлю, а потім проходять до зали, де стоїть біля дверей ватажок російських найманців "Вагнера" Євген Пригожин.

Як повідомляв УНІАН, офіційно батальйону "ПВК Вагнера" не існує, і єдиним доказом протилежного є державні нагороди РФ, які отримують його бійці. Умовна ПВК під командуванням людини з позивним "Вагнер", була сформована на основі "Слов'янського корпусу", пошарпаного в Сирії в 2013 році.

З весни 2014 року вона діяла в Криму, а потім на території Луганської області. Єдине документальне підтвердження існування неформального батальйону, яким чином визнається офіційними структурами, журналісти знайшли у документах за підписом президента Росії після того, як дізналися, що бійці отримують державні нагороди.