В Ірані сподіваються уникнути конфлікту із Саудівською Аравією через Ємен

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф висловив сподівання, що конфлікт в Ємені не призведе до прямої конфронтації між Іраном і Саудівською Аравією, передає газета.ру з посиланням на Reuters.

Він також вважає, що «ніхто не виграє» від громадянської війни на Аравійському півострові.

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«Ми, звичайно, сподіваємося, що, якщо ми не погодимося один з одним по ситуації в Ємені або щодо ситуації в Сирії, ми все ще зможемо працювати один з одним, щоб покласти край цим ситуаціям», — сказав Заріф в ході візиту в Нью-Йорк.

У травні повідомлялося, що верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї розкритикував Саудівську Аравію через «повагу до ворогів ісламу».

Іран і країни Перської затоки підтримують протилежні сторони у війнах в Сирії та Ємені.

Раніше УНІАН повідомляв, що Іран заявляє про готовність до переговорів із Саудівською Аравією заради досягнення миру в регіоні, незважаючи на останні «неправові і провокаційні» заяви заступника саудівського принца.