В Австрії арештували екс-військового, який шпигував на користь Росії

Росія, за даними ЗМІ, надала австрійцю необхідні для шпигунства технічні пристрої, вони конфісковані.

Колишній австрійський військовослужбовець, підозрюваний в шпигунстві на користь Росії, арештований. До цього він дав зізнання.

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За свої послуги, за словами полковника у відставці, він отримав 300 тис. євро. При цьому він стверджує, що продовжував отримувати грошові кошти навіть після відходу на пенсію, передає kommersant з посиланням на APA. Російська сторона, за даними ЗМІ, надала австрійцю необхідні для шпигунства технічні пристрої, вони конфісковані.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада влада Австрії заявила, що отримала від «дружніх» (за даними ЗМІ, німецьких) спецслужб інформацію, яка дозволила затримати відставного австрійського військового, який з 1990-х років і аж до цього року передавав інформацію в Росію. За даними ЗМІ, підозрюваний працював у Міноборони у Відні, але не обіймав високу посаду.