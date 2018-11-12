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У Перу автобус з футбольною юнацькою командою зірвався у прірву (відео)

11:59, 12 листопада 2018
Світ
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Автобус зірвався в 90-метрову прірву, загинули 7 осіб / Фото Peru21

Про це повідомляє місцеве видання Peru21.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в регіоні Чачапояс загинули водій і шестеро підлітків у віці 13-14 років. Крім того, отримали поранення 11 осіб. За попередніми даними, двоє з них перебувають у важкому стані.

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Як повідомляє видання El Comercio, на місці події працюють рятувальні служби і співробітники поліцейських органів. За їхніми даними, автобус прямував на юнацький чемпіонат з футболу. На даний момент розглядаються дві основні версії події: помилка водія і технічна несправність автобуса.

Нагадаємо, раніше в Китаї автобус впав у річку через бійку пасажирки з водієм, внаслідок чого загинули 13 осіб.

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Теги: #ДТП#Перу