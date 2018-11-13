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Австралійці зібрали $100 тисяч безхатьку, який врятував перехожих від терориста (відео)

10:46, 13 листопада 2018
Світ
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Бездомний схопив візок із супермаркету і намагався збити терориста з ніг / Фото sbs.com.au

Про це йдеться у репортажі ТСН.

Чотири дні тому в Мельбурні 30-річний ісламіст на машині врізався в торговий центр, після чого з ножем почав кидатися на перехожих. Внаслідок нападу один чоловік загинув, ще двоє були поранені. Допомогти поліції зупинити злочинця спробував безхатько. Він схопив візок із супермаркету і намагався ним збити терориста з ніг.

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Захоплені вчинком чоловіка австралійці в подяку зібрали 100 тисяч доларів. Розпорядитися грошима бездомному допоможе фінансист.

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Теги: #Австралія#терорист