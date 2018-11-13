Австралійці зібрали $100 тисяч безхатьку, який врятував перехожих від терориста (відео)
10:46, 13 листопада 2018Світ
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Чоловік намагався збити візком з супермаркету ісламіста з ножем.
Бездомний схопив візок із супермаркету і намагався збити терориста з ніг / Фото sbs.com.au
Австралійці зібрали 100 тисяч доларів безхатьку, який намагався зупинити ісламістського терориста і врятувати перехожих.
Про це йдеться у репортажі ТСН.
Чотири дні тому в Мельбурні 30-річний ісламіст на машині врізався в торговий центр, після чого з ножем почав кидатися на перехожих. Внаслідок нападу один чоловік загинув, ще двоє були поранені. Допомогти поліції зупинити злочинця спробував безхатько. Він схопив візок із супермаркету і намагався ним збити терориста з ніг.
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Захоплені вчинком чоловіка австралійці в подяку зібрали 100 тисяч доларів. Розпорядитися грошима бездомному допоможе фінансист.
Австралійці зібрали 100 тисяч доларів безхатьку, який спробував зупинити терориста
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