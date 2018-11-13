Boeing приховала, що нові моделі 737 MAX можуть зриватися в піке при позаштатній ситуації - ЗМІ

У Boeing не стали коментувати ці твердження, зазначивши, що співпрацюють з учасниками розслідування авіакатастрофи в Індонезії.

Компанія Boeing Co. приховала від авіакомпаній і пілотів, що функція управління польотом на Boeing 737 MAX 8 і MAX 9 при позаштатній ситуації може вивести літак у піке.

Це могло призвести до катастрофи літака Boeing 737 MAX 8 в Індонезії, повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на учасників розслідування авіакатастрофи, передає Медуза.

Нова функція літака дозволяє уникнути звалювання, яке виникає, якщо ніс літака піднято дуже високо. При цьому під час позаштатної ситуації система може різко опустити ніс, через що лайнер піде в піке навіть при ручному управлінні.

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Пілоти й представники авіакомпаній заявили, що їх не попереджали про цю функцію, а система, встановлена на старих літаках, вимагала іншого порядку дій. У посібниках і тренувальних матеріалах про це також не йшлося, зазначили у Федеральному управлінні цивільної авіації США.

У Boeing не стали коментувати ці твердження, зазначивши, що співпрацюють з учасниками розслідування авіакатастрофи в Індонезії. "Ми переконані в безпеці 737 MAX", - сказали в компанії.

Літак Boeing 737 індонезійської авіакомпанії Lion Air, що здійснював рейс із Джакарти в провінцію країни Банку-Белітунг, зник із радарів через 13 хвилин після вильоту, коли знаходився над Яванським морем. На його борту перебували 189 людей, усі вони загинули.

Як повідомила влада Індонезії, у літака чотири останніх польоти був несправний покажчик швидкості.

Пізніше видання Bloomberg із посиланням на анонімне джерело повідомило, що Boeing готує попередження операторам своїх нових моделей Boeing 737 Max про те, що через помилкові показники системи контролю польоту літаки можуть самостійно піти у круте піке.