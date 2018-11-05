Аварія Boeing в Індонезії: у літака останні кілька польотів був несправний датчик швидкості

Заява про несправність датчика прозвучала на прес-конференції, у присутності родичів загиблих у катастрофі.

У літака індонезійської компанії Lion Air, що розбився 29 жовтня, чотири останніх польоти був несправний датчик швидкості.

Як оголосила влада Індонезії, такі дані були отримані при розшифровці параметричного самописця, передає Медуза з посиланням на BBC.

Заява про несправність датчика прозвучала на прес-конференції, на якій були присутні родичі загиблих у катастрофі. Присутні, які втратили рідних і близьких, зажадали пояснити їм, чому несправність не була усунена.

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Відповідь на це питання вони не отримали. Засновник Lion Air Рушді Кірана лише мовчки встав і схилив голову, склав руки в молитовний жест.

Чи могла несправність датчика стати причиною аварії літака, не уточнюється.

Як повідомляв УНІАН, чорний ящик лайнера був знайдений 1 листопада. Дані з бортового самописця вдалося отримати через три дні, 4 листопада. Пошуки другого, мовного самописця ще тривають.

Літак Boeing 737 авіакомпанії Lion Air, що здійснював рейс з Джакарти в провінцію країни Банку-Белитунг, зник з радарів через 13 хвилин після вильоту, коли знаходився над Яванським морем. На його борту перебували 189 осіб, всі вони загинули.