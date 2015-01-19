У Росії вимагають позбавити зарплати режисера, який грав у "Левіафані"

Депутати губернської думи Самари та громадські та регіональні діячі звернулися до самарського міністра культури Ольги Рибакової з вимогою припинити платити йому заробітну плату. Текст звернення опубліковано на губернському порталі «Самара.ру», пише Независимая газета.

Підписанти вважають, що створений актором образ є «цинічною та брудною пародією на російський єпископат», ображає вірян і «є ніщо інше, як фіглярське знущання над російською владою й основною конфесією країни - святим Православ'ям».

Читайте такожDie Welt: Єдиний порятунок від Росії-монстра - горілкаАвтори документу наголосили, що Гришко працює в державному театрі, формує його репертуар і має можливість «зі сцени впливати на серця і уми глядачів, в тому числі молоді».

«Нам незрозуміло таке лукавство: як можна жити за рахунок бюджетних коштів, одержувати від влади всі преференції і в той само час брати участь у витонченому паплюженні Російської влади і Православної Церкви? Дуже хочеться, щоб наш Мінкульт дозволив цю дивну і нездорову ситуацію, яка вводить в оману абсолютну більшість наших земляків-самарців, щиро люблять свою Батьківщину і вшановували її багатовікові історичні традиції», - завершується лист в регіональне міністерство.