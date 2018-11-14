У Шотландії попередили про руйнівні наслідки угоди про Brexit

Угода передбачає "найгірший з усіх можливих світів для Шотландії".

Проект угоди про Brexit між Великою Британією та ЄС матиме руйнівний вплив на робочі місця та інвестиції в Шотландії.

Про це заявила перший міністр Шотландії Нікола Стерджен, повідомляє Европравда з посиланням на ВВС.

Стерджен заявила, що пропозиції виводять Шотландію з єдиного ринку ЄС, в той час як Північна Ірландія фактично залишиться там.

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"Угода виводить Шотландію з єдиного ринку, що вже само по собі погано. Але на додаток ми вимушені будемо конкурувати за інвестиції та робочі місця з Північною Ірландією, яка фактично залишиться на єдиному ринку", - сказала вона.

Стерджен додала, що з того, що вона знає про цю угоду, вона передбачає "найгірший з усіх можливих світів для Шотландії".

"Вона була б руйнівною для робочих місць і інвестицій у Шотландію, і це не те, що будь-хто повинен бути готовий прийняти", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, британські та європейські учасники переговорів у вівторок, 13 листопада, заявили про прорив у процесі досягнення домовленостей щодо виходу Великої Британії з Євросоюзу.