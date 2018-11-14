Путін – злодій: російські школярі запустили антикремлівський челендж (фото)

Челендж почався у групі «Сталінгулаг» соцмережі «Вконтакте», до нього долучилися учні з Красноярська, Нижнього Новгорода та Краснодара.

Російські школярі та студенти запустили в мережі челлендж після новини з Красноярського краю, де вчитель висварила десятикласників за фразу «Путін — злодій» на дошці.

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Як повідомляє «Сноб», челендж почався в групі «Сталингулаг» соцмережі «Вконтакте». Там з'явилася фотографія зі школи №4 Гусиноозерска в російській Бурятії. Школярі написали на дошці все ту ж «скандальну» фразу про Путіна.

Пост зібрав понад 2 тисячі лайків та понад 60 репостів.

В коментарях челлендж прийняли школярі з Красноярська, Нижнього Новгорода, Краснодара. Красноярський учень, наприклад, пожартував, написавши «Путін — злодій» у вирішенні задачі.

Зазначимо, до челенджу продовжують долучатись нові учасники.

12 листопада ЗМІ повідомляли, що в школі № 20 селища Тайожний (Красноярський край РФ) один з учнів написав на дошці «Путін — злодій». Через це вчитель історії і суспільствознавства Євдокія Ковальова грубо висварила підлітків: загрожувала поліцією і «охоронцями Путіна», а також згадувала часи, коли за подібне могли розстріляти.

Раніше повідомлялося, що в Пермі невідомі встановили біля ЦУМу опудало з портретом президента РФ Володимира Путіна. На опудалі написано «Військовий злочинець Пиня В.В.».