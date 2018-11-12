У Пермі до стовпа прив'язали опудало Путіна, на лобі написали "Брехун" (фото)

Манекен у вигляді тулуба з "головою Путіна" перев'язали чорним скотчем.

У Пермі невідомі встановили біля ЦУМу опудало з портретом президента РФ Володимира Путіна.

Манекен був встановлений у людному місці, імовірно, вчора ввечері, передає Properm.

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Перм'яки в соцмережах виклали фотографію манекена з портретом президента Росії Володимира Путіна. На опудалі написано «Військовий злочинець Пиня В. В.».

Сам манекен у вигляді тулуба, перемотаного чорним скотчем. На лобі в нього написано «Брехун».

Як повідомляє штаб Навального в Пермі, за цим фактом вчора ввечері були затримані секретар Пермського відділення Лібертаріанської партії Олександр Котов і його 17-річний друг, які просто стояли і знімали те, що відбувається, на телефон.

Через дві години Олександра Котова все ж відпустили з відділку поліції без складання протоколу.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня, в річницю Іловайської трагедії, під посольством Росії спалили "Путіна" з прапором терористів.