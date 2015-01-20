Росія оголосила про збільшення вп'ятеро інтенсивності польотів авіації біля кордонів України

Міноборони РФ оголосило про збільшення вп'ятеро інтенсивності польотів авіації в Південному військовому окрузі РФ, розташованому біля кордонів України, після заяви проросійських бойовиків на окупованих частинах Донбасу про появу в них авіації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міноборони РФ, у ході майбутніх маневрів екіпажі Су-25СМ3 відпрацюють навчальні завдання «зі знищення ворожої авіації на землі, об'єктів і баз незаконних озброєних формувань, великих складів паливно-мастильних матеріалів, схронів зі зброєю та боєприпасами, живої сили умовного противника».

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«У 2015 році буде проведено понад 25 навчань різного масштабу за участю екіпажів новітніх штурмовиків Су-25СМ3 авіабази ПВО, що вп'ятеро перевищить показники минулого року», - йдеться в документі.

Зазначається, що військові льотчики авіабази ПВО, дислокованої в Краснодарському краї, вже приступили до підготовки до льотно-тактичних навчань у складі 4-го командування ВПС і ППО.

«Навчання буде проведено на територіях республік Північного Кавказу, Ростовської та Волгоградської областей, Краснодарського й Ставропольського країв, а також Республіки Адигея, зокрема з перебазуванням на військові аеродроми інших з'єднань», - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, прес-офіцер АТО Андрій Лисенко повідомив, що бандформування ЛНР заявило про створення власних військово-повітряних сил у складі двох літаків - штурмовика СУ-25 і навчально-тренувального Л-29.

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Він переконаний, що "цей факт свідчить про початок інформаційної кампанії з прикриття можливого використання російської військової авіації проти сил Антитерористичної операції".