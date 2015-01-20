Російський політолог назвав "Левіафан" ідеологічним обгрунтуванням геноциду росіян

Про це заявив політолог, член Громадської палати Сергій Марков в прямому ефірі радіостанції Говорить Москва.

"У фільмі показано, що життя росіян настільки жахливе, що, виходить, і відібрати його не такий вже великий гріх. Тобто, по суті, фільм здійснює розлюднення росіян і тим само є ідеологічним обґрунтуванням геноциду російського народу. Я б на місці Звягінцева цей фільм з прокату зняв, прийшов на Червону площу, став на коліна і попросив вибачення у російського народу", - сказав Марков.

Також Марков провів паралель між ставленням Заходу до картини і до ситуації на Донбасі.

Читайте такожУ Росії вимагають позбавити зарплати режисера, який грав у "Левіафані"«Це реакція не на "Левіафан", а реакція на агресію проти Росії, яку проводять спецслужби США, змушують вбивати людей в Донбасі, змушують вводити санкції. Крім того, це реакція на ту п'яту колону, яка поливає брудом Росію. Я негативно оцінюю цей фільм. Я вважаю, що цей фільм - "заказуха" кинофестивальна, щоб отримати призи. Чим мені найбільше фільм не сподобався? Завжди є щось хороше, а в цьому фільмі немає ніякої надії, перемагає зло», - сказав політолог.

«Левіафан» ще не вийшов в широкий прокат, проте копія скандального фільму витекла в інтернет, і вже другий тиждень не вщухають дебати навколо цієї картини.

Напередодні Андрій Звягінцев отримав черговий міжнародний трофей. Кінокритики Лондона назвали «Левіафан» найкращим іноземним фільмом.

До цього стрічка отримала безліч інших престижних нагород, включаючи «Золотий глобус», і в лютому буде боротися за премію «Оскар».