Антивоєнні "Мандарини" та "антиросійський" "Левіафан" номіновано на Оскар

Про це повідомляється на офіційному сайті кінопремії.

Зокрема, у номінації Найкращий фільм змагатимуться вісім стрічок - Американський снайпер (American Sniper), Гра в імітацію (The Imitation Game), Бьордмен (Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance), Сельма (Selma), Хлоп'яцтво (Boyhood), Теорія всього (The Theory of Everything), Готель Гранд Будапешт (The Grand Budapest Hotel), Одержимість (Whiplash).

Читайте такожУ Лос-Анджелесі оголошені лауреати премії «Золотий глобус» (фото)До номінантів на приз за найкращий фільм іноземною мовою потрапили російський "Левіафан" та естонські "Мандарини".

"Левіафан" Андрія Звягінцева вже встиг набути в Росії репутації "антиросійського". Фільм апелює до біблійної історії про страдника Йова та політичного трактату Томаса Гоббса "Левіафан", де іменем біблійного чудовиська названо владний апарат держави, якому в фільму протистоїть головний герой.

В "Мандаринах" Заза Урушадзе розповідається історія абхазького естонця, який під час військового конфлікту дав притулок в своєму домі двом пораненим - чеченцю, що за гроші воював на боці абхазів і росіян та грузинові.

Український "Поводир" вибув із боротьби раніше.

Оскар буде вручено 22 лютого