У США продали "Золотий глобус" Мерилін Монро за рекордні $250 тисяч (відео)

За 490 тисяч доларів з молотка пішов автомобіль "Форд" 1956 року.

У Лос-Анджелесі (США) пройшов аукціон, на якому були розпродані речі відомої кіноакторки Мерилін Монро.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Так, за 490 тисяч доларів з молотка пішов автомобіль голлівудської ікони "Форд" 1956 року, на якому Монро їздила упродовж шести років. Не зважаючи на те, що автівку реставрували, в ній і досі збереглися оригінальні запчастини. Водійські права діви у штаті Коннектикут купили за 10 тисяч доларів.

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За рекордні 250 тисяч доларів з молотка пішла нагорода - "Золотий глобус". Відзначається, що за таку ціну престижну статуетку не продавали на жодному аукціоні.

Як повідомляв УНІАН, єврейський молитовник, який належав Мерилін Монро, у жовтні цього року було виставлено на аукціон. Книга кремового кольору, яка була видана в 1922 році, продавалася на аукціоні "J. Greenstein & Co" в Сідархерсті, Лонг-Айленд. Стартова ціна становила 4600 доларів США.