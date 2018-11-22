Сатаністи вимагали $50 мільйонів у Netflix і Warner Bros. через статую диявола

Творці серіалу відзначать авторство "Сатанинського храму" в титрах чотирьох серій, де з'являвся Бафомет.

"Сатанинський храм" врегулював позов на 50 мільйонів доларів, поданий до студії Warner Bros. і стримінгового сервісу Netflix.

Організація подала позов через статую Бафомета, що з'являється в серіалі Warner Bros. "Моторошні пригоди Сабріни", повідомляє Медуза з посиланням на The Guardian.

В русі заявляли, що студія скопіювала статую, яку створили на замовлення храму.

"Сатанинський храм" радий оголосити, що позов, нещодавно поданий проти Warner Bros. і Netflix, дружньо врегульовано", - йдеться в заяві організації.

Творці серіалу відзначать авторство руху в титрах чотирьох серій, де з'являвся Бафомет. Інші деталі угоди не розголошуються. У Warner Bros. поки не коментували подію.

For purposes of comparison... pic.twitter.com/AZJvmq1Cks — Lucien Greaves (@LucienGreaves) October 30, 2018

Серіал "моторошні пригоди Сабріни" вийшов на Netflix 26 жовтня 2018 року. Він заснований на шоу "Сабріна - маленька відьма", який показували в США у 1996-2003 роках.

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Оригінальна версія була комедією положень, а нова - знята в жанрі жахів. Вона розповідає про Сабріну Спеллман - наполовину людини, наполовину відьму.

"Сатанинський храм" відомий кількома акціями. Однією з них було створення бронзової статуї Бафомета з двома дітьми по боках. Учасники руху зібрали на статую 28 тисяч доларів (замість необхідних 20 тисяч) на краудфандинговій платформі Indiegogo. Вони хотіли встановити Бафомета біля будівлі уряду штату Оклахома, поруч із яким вже стоїть пам'ятник десяти заповідей. Але влада Оклахоми не дозволила їм це зробити - в результаті статую Бафомета поставили на старому промисловому складі в Детройті.

Щоправда, в серпні 2018 року "Сатанинський храм" все ж тимчасово встановив її біля пам'ятника десяти заповідей, але вже не в Оклахомі, а в Арканзасі.