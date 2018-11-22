Вигаданого персонажа назвали найвідомішим у світі поляком

Відьмака Геральта з Рівії визнали найвідомішим у світі поляком.

Вигаданого персонажа відьмака Геральта з Рівії визнали найвідомішим у світі поляком.

Він з'явився на обкладинці нового номера журналу Tygodnik Powszechny, редакція якого і присвоїла Геральту це звання, пише "112.Україна".

"Відьмак став першим справжнім польським культурним суперпродуктом – франшизою, як "Зоряні війни". Битва за права на Відьмака ведеться на небаченому досі рівні", - йдеться в редакційному матеріалі, присвяченому Геральту.

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Нагадаємо, образ Геральта належить перу польського письменника Анджея Сапковського, який створив цілий цикл оповідань і романів про пригоди відьмака і його друзів. Ці твори лягли в основу неймовірно популярної серії відеоігор, розробкою якої займалася польська студія CD Projekt Red. Три її частини вийшли у 2007, 2011 і 2015 роках. У процесі створення ігор Сапковський не співпрацював зі студією, а пізніше зажадав від неї близько 16 мільйонів доларів додаткових авторських відрахувань. Вирішенням цього спору зараз займається суд Польщі.

Тим часом американська компанія Netflix знімає серіал "Відьмак" по всесвіту Сапковського. Роль Геральта в шоу дісталася англійському акторові Генрі Кавіллу. Зазначимо, що на початку 2000-х на екрани вийшла польська телеадаптація саги з Міхалом Жебровським у головній ролі. Великого успіху вона не мала. Жебровського звали взяти участь у кастингу Netflix, але він не встиг вчасно відправити запис на проби.