Польща запровадила тимчасові перевірки на кордоні до кліматичного саміту ООН (відео)

Польща тимчасово посилила заходи безпеки на кордоні.

Польща запровадила тимчасові перевірки людей, що в'їжджають до країни. Заходи безпеки посилили до кліматичного саміту ООН та триватимуть вони два тижні.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Прогнозується, що перевірятимуть вибірково, як тих, хто перетинає кордон, так і тих, хто вже їздить Польщею.

Глобальний кліматичний саміт ООН відкриється у місті Катовіце 2-го грудня. Очікується, що екоактивісти з усього світу проводитимуть під час заходу масові акції. Польські правоохоронці кажуть, що тих із них, хто порушуватиме роботу саміту, можуть вислати з країни.

Посилені перевірки, пов'язані з заходом, триватимуть протягом двох тижнів.

Нагадаємо, раніше у міністерстві здоров'я Польщі розповіли, що готують законопроект, згідно з яким в’їзд до країни нещепленим громадянам третіх держав буде заборонений. Головний санітарний інспектор Ярослав Пінкас сказав, що у Польщі є кір, "лише занесений з-за кордону, а свого кору немає вже декілька років".