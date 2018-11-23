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Польща запровадила тимчасові перевірки на кордоні до кліматичного саміту ООН (відео)

11:17, 23 листопада 2018
Світ
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Польща запровадила тимчасові перевірки людей, що в'їжджають до країни. Заходи безпеки посилили до  кліматичного саміту ООН та триватимуть вони два тижні.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Прогнозується, що перевірятимуть вибірково, як тих, хто перетинає кордон, так і тих, хто вже їздить Польщею.

Глобальний кліматичний саміт ООН відкриється у місті Катовіце 2-го грудня. Очікується, що екоактивісти з усього світу проводитимуть під час заходу масові акції. Польські правоохоронці кажуть, що тих із них, хто порушуватиме роботу саміту, можуть вислати з країни.

Посилені перевірки, пов'язані з заходом, триватимуть протягом двох тижнів. 

Нагадаємо, раніше у міністерстві здоров'я Польщі розповіли, що готують законопроект, згідно з яким в’їзд до країни нещепленим громадянам третіх держав буде заборонений. Головний санітарний інспектор Ярослав Пінкас сказав, що у Польщі є кір, "лише занесений з-за кордону, а свого кору немає вже декілька років". 

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Теги: #ООН#Польща#кордон#кліматична конференція ООН