У Болівії під час посадки у пасажирського літака відвалилося шасі (відео)
20:32, 23 листопада 2018Світ
392 0
На його борту було 127 людей.
У Болівії жорстко приземлився пасажирський літак, на борту якого було 127 людей.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
Читайте також"Рука з ногою окремо, тіло окремо": в московському аеропорту літак переїхав чоловіка
Під час посадки у лайнера відвалилося шасі. Він викотився зі смуги і завалився на бік.
Пасажири і члени екіпажу не постраждали, але через аварійну посадку летовище довелося закрити на кілька годин.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter