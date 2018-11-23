У Болівії під час посадки у пасажирського літака відвалилося шасі (відео)

На його борту було 127 людей.

У Болівії жорстко приземлився пасажирський літак, на борту якого було 127 людей.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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Під час посадки у лайнера відвалилося шасі. Він викотився зі смуги і завалився на бік.

Пасажири і члени екіпажу не постраждали, але через аварійну посадку летовище довелося закрити на кілька годин.