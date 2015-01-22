У НАТО вивчають нову воєнну доктрину Росії

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це командувач військами НАТО в Європі, генерал Філіп Брідлав заявив у Брюсселі після засідання Військового комітету альянсу.

"Ми повинні читати, що вони пишуть. Росіяни пишуть про те, що вони думають, що вони можуть зробити", - сказав Брідлав.

Читайте такожГенсек НАТО закликав Росію вивести свої війська зі східної УкраїниГолова Військового комітету, генерал Кнуд Бартелс повідомив, що на засіданні комітету начальники генеральних штабів країн-членів НАТО дали оцінку новій воєнній доктрині РФ, "щоб знати, які наслідки вона буде мати".

Брідлав вкотре заявив, що НАТО не становить загрози для Росії.

"Наша мета - відновити норми в Європі, які були тут багато років, і ми будемо конструктивно працювати над відновленням цих норм, згідно з якими ми поважаємо міжнародні кордони та поважаємо суверенітет держави", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня 2014 року було оприлюднено нову воєнну доктрину РФ.

Головними загрозами РФ у новій доктрині визначено нарощування сил НАТО і дестабілізацію в окремих регіонах.