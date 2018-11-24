Помер режисер Ніколас Роуг
19:18, 24 листопада 2018Світ
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Ніколас Роуг дебютував як режисер в 1970 році з картиною-притчею "Уявлення" .
Ніколас Роуг дебютував як режисер в 1970 році \ imdb.com/IMDb.com, Inc
У віці 90 років помер англійський режисер Ніколас Роуг.
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Про це повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на його сім'ю. Син Ніколас Роуг-мол. розповів, що його батько помер в п'ятницю. «Він був справжнім батьком, тільки в серпні він відзначив своє 90-річчя», - сказав Роуг-мол.
Ніколас Роуг дебютував як режисер в 1970 році картиною-притчею «Уявлення» (Performance) з участю Міка Джаггера.
Найбільш відомі роботи - містичний трилер «А тепер не дивись» (don't Look Now, 1973), фантастична драма «Людина, який впав на Землю» (The Man Who Fell To Earth, 1976) з Девідом Боуї в головній ролі.
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