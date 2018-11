Помер режисер Ніколас Роуг

Ніколас Роуг дебютував як режисер в 1970 році з картиною-притчею "Уявлення" .

У віці 90 років помер англійський режисер Ніколас Роуг.

Про це повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на його сім'ю. Син Ніколас Роуг-мол. розповів, що його батько помер в п'ятницю. «Він був справжнім батьком, тільки в серпні він відзначив своє 90-річчя», - сказав Роуг-мол.

Ніколас Роуг дебютував як режисер в 1970 році картиною-притчею «Уявлення» (Performance) з участю Міка Джаггера.

Найбільш відомі роботи - містичний трилер «А тепер не дивись» (don't Look Now, 1973), фантастична драма «Людина, який впав на Землю» (The Man Who Fell To Earth, 1976) з Девідом Боуї в головній ролі.