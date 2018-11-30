этот материал доступен на русском

Трамп назвав атаку РФ в Чорному морі єдиною причиною скасування зустрічі з Путіним

21:43, 30 листопада 2018
Світ
995 0
REUTERS

Президент США Дональд Трамп на полях саміту "Великої двадцятки" (G20) в Аргентині заявив, що причиною скасування зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним стала агресія РФ щодо українських кораблів.

Читайте такожТрамп скасував зустріч з Путіним через акт агресії Росії у Керченській протоці

Про це 30 листопада в Twitter повідомляє телеканал ABC News. Американський лідер висловив надію, що Росія і Україна зможуть врегулювати цей конфлікт.

Також Трамп додав, що сподівається на швидку зустріч з Путіним.

30 листопада офіційний представник міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що Трамп скасував зустріч з Путіним з внутрішньополітичних причин, а не через інцидент в Керченській протоці.

Трамп 29 листопада заявив про скасування зустрічі з Путіним у зв'язку з тим, що РФ не повернула Україні захоплені в Чорному морі кораблі і військових моряків. Зустріч мала відбутися 1 грудня в рамках саміту "Великої двадцятки" в Аргентині.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Атака росіян в Азовському морі
Теги: #Трамп#Путін