Трамп назвав атаку РФ в Чорному морі єдиною причиною скасування зустрічі з Путіним
Президент США Дональд Трамп на полях саміту "Великої двадцятки" (G20) в Аргентині заявив, що причиною скасування зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним стала агресія РФ щодо українських кораблів.
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Про це 30 листопада в Twitter повідомляє телеканал ABC News. Американський лідер висловив надію, що Росія і Україна зможуть врегулювати цей конфлікт.
Також Трамп додав, що сподівається на швидку зустріч з Путіним.
30 листопада офіційний представник міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що Трамп скасував зустріч з Путіним з внутрішньополітичних причин, а не через інцидент в Керченській протоці.
Трамп 29 листопада заявив про скасування зустрічі з Путіним у зв'язку з тим, що РФ не повернула Україні захоплені в Чорному морі кораблі і військових моряків. Зустріч мала відбутися 1 грудня в рамках саміту "Великої двадцятки" в Аргентині.