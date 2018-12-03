Washington Post: Світові диктатори насміхаються зі США, а Трамп їм дозволяє це

Такі, як російський автократ, можуть безкарно скоювати міжнародні злочини, тому що нинішній американський президент не хоче їх карати.

Оцінюючи всю попередню динаміку можна сказати, що поїздка на саміт G20 була найбільш успішним міжнародним візитом для президента Дональда Трампа.

Але не тому, що він досяг чогось важливого, ніяких здобутків не було. А тому, що на саміті в Буенос-Айресі президент США не зробив великих помилок.

Про це пише видання Washington Post. Розхвалена угода з лідером Китаю Си Цзиньпіном виявилася лише домовленістю продовжити діалог. Американський президент погодився не підвищувати певні мита для КНР впродовж 90 днів. А китайський лідер погодився купити більше товарів зі США, однак при цьому не зазначив жодних точних цифр у цих планах. Тож ці обіцянки Пекіна такі ж не обов’язкові, як і слова КНДР про намір провести ядерне роззброєння колись у майбутньому.

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Заяви обох країн після саміту G20 викривають те, що сторони навіть по-різному трактують те, про що вони нібито домовилися. У китайській заяві, приміром, немає нічого про переговори у продовж 90 днів. Однак, принаймні у Трампа не було принизливих моментів на кшталт його раннього від’їзду із саміту G7 у червні і відмови підписувати комюніке або як тоді, коли він принижувався і догоджав Володимиру Путіну на саміті у Хельсінкі.

Чинний американський президент навіть зробив достойні коментарі з приводу смерті Джорджа Буша-старшого, не згадуючи про свою ворожнечу з сім’єю Бушів. Не можна сприймати такі прояви людяності як належне, коли йдеться про Трампа. Якби він був таким же грубим, як і після смерті сенатора-республіканця Джона МакКейна, це стало б великою новиною. Але катастрофи вдалося уникнути.

Але жодних здобутків теж не було. Трамп не зробив жодного кроку для протистояння проти зростання загрози з боку Китаю і Росії. Він нічого не зробив для того, щоб притягнути крон-принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін-Салмана до відповідальності за смерть журналіста Джамаля Кашоггі. Минуло два місяці після того, як Кашоггі загадково загинув у консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі. А лише тиждень тому Росія незаконно захопила українські кораблі в Керченській протоці. І агресори досі не заплатили за свої вчинки.

Фото з саміту G20, на якому Путін і крон-принц Моххамед бін-Салман сміються і «дають п’ять» один одному, стало знаковим. Воно нагадує класичну карикатуру Девіда Лоу, яку він написав після підписання Пакту Рібентропа-Молотова у 1939 року. На старому малюнку Адольф Гітлер і Йосип Сталін роблять реверанси один перед одним. Звісно, саудитський крон-принц і Путін – це не Гітлер і Сталін. Але у них обох на руках свіжа кров, зокрема кров жертв численних саудитських бомбардувань у Ємені і російських у Сирії. Їм вдається уникнути покарання за свої злочини, тому що Трамп не збирається нічого робити для того, щоб притягти їх до відповідальності.

Відмова президента США проводити офіційну зустріч з Путіним на G20, на думку видання, навряд чи приверне увагу російського автократа. Вони все одно бачилися за вечерею. Це може швидше подати сигнал про американську слабкість, яка підштовхне Путіна до нової агресії. Схожим чином систематичне заперечення доказів причетності крон-принца Саудівської Аравії до вбивства Кашоггі виставляє Трампа недостатньо сильним, щоб покарати свого союзника.

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Саудитський принц дратував США своєю демонстративною лояльністю до Путіна і обіцянками продовжити процес закупки С-400 у Росії, попри американський протест. Російський автократ у свою чергу відкрито сміявся з Трампа, розповідаючи, що «два маленьких кораблі, подаровані Україні Америкою, не змогли навіть пройти через Керченську протоку». Насправді, схоплені кораблі не були американськими. Світові тирани насміхаються зі США. І Трамп дозволяє їм це робити.